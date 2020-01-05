 Созданный вместо англоязычного телеканал для жителей Донбасса начнет вещание 15 февраля

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", – заявил Максимчук.

Максимчук сообщил, что директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская, руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор "24 канала", в прошлом – заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

Замминистра отметил, что министерство уже рассмотрело несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала.