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 Созданный вместо англоязычного телеканал для жителей Донбасса начнет вещание 15 февраля

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала иновещания UA|TV, начнет вещание 15 февраля.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и информационное вещание собственного производства.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", – заявил Максимчук.

Максимчук сообщил, что директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе. До этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская, руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, бывшая главный редактор "24 канала", в прошлом – заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

Замминистра отметил, что министерство уже рассмотрело несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168423
 
 
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