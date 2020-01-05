[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.4 25.94
 Социальная политика
  26  0
Все про:лекарства (284) Минздрав (357) закупки (1102)

 Минздрав утвердил перечень лекарств для закупки за бюджетные средства в 2020 году

Министерство здравоохранения утвердило номенклатуру (перечень) лекарственных средств для закупки за средства государственного бюджета на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"Впервые на закупку лекарств и медизделий на централизованном уровне дополнительно выделено 3,2 млрд грн. Таким образом, общий бюджет на закупки лекарственных средств и медицинских изделий в 2020 году составит около 9,7 млрд грн, что является рекордной суммой на закупку лекарств для граждан Украины", – отмечается в сообщении.

По расчетам Минздрава, этих средств вместе со снижением цен на ряд препаратов хватит на обеспечение практически полной потребности по всем 38 направлениям.

В министерстве отметили, что впервые при формировании перечня закупок на 2020 год использованы методы оценки медицинских технологий (ОМТ или НТА - health technology assesment).

"ОМТ проводится для комплексной оценки показателей клинической эффективности, экономической целесообразности и организационных проблем применения лекарственных средств, медицинских изделий и других медицинских технологий. Такой подход позволяет принимать эффективные стратегические решения в сфере здравоохранения, в частности определять, какие лекарственные средства целесообразно финансировать и закупать государством за счет налогоплательщиков", – пояснили в министерства.

Со следующего года оценка медицинских технологий станет обязательной при планировании государственных закупок и формировании номенклатуры закупок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168421
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Dr. Alban Газ Госпогранслужба Зеленский Крым Либанова Нацполиция Россия США
 
 
 
 
 
 вверх