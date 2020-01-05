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 "Газпром" оплачивает полную стоимость транзита газа, несмотря на снижение объемов, – ОГТСУ

Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от "Газпрома" оплату за транзит.

Как передает БизнесЦензор, об этом генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон сообщил на своей странице в в Facebook.

"Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты", – отметил Макогон.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 7:00 1 января предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки, что, однако в несколько раз меньше среднесуточных объемов в декабре 2019 года.

При этом в ОГТСУ отметили, что полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", – отмечали в компании.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", – уточнили в ОГТСУ.

Напоминаем, ранее "Нафтогаз Украины", "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" подписали 5-летний контракт на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168415
 
 
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Если говорить глобально, для всего мира: то впервые кто-то в мире поставил на колени русских (кацапов/мокшан) и натыкал за щеку. Русских мразей и карлика-педофила путина публично унизили и заставили платить. Это факт.
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