 Минимальная зарплата в Украине впервые обогнала "минималку" в РФ

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", – сообщил Николайчук.

Так, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года – 4 723 грн, в РФ – 12 130 рублей, что по официальным курсам НБУ и Центробанка РФ на 1 января составляет $199,4 и $195,9 соответственно.

В то же время в Беларуси минимальная зарплата составляет 375 белорусских рублей.

Замминистра уточнил, что разрыв с Беларусью (минимальная зарплата с 1 января 2020 года – $177,74) составляет почти $22 в пользу Украины.

В евро минимальная зарплата в Украине составляет 178,75 евро, в РФ – 174,84 евро, а Беларуси – 159,29 евро.