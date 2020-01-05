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Все про:Россия (4330) минимальная зарплата (90) Минэкономразвития (950)

 Минимальная зарплата в Украине впервые обогнала "минималку" в РФ

Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", – сообщил Николайчук.

Так, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года – 4 723 грн, в РФ – 12 130 рублей, что по официальным курсам НБУ и Центробанка РФ на 1 января составляет $199,4 и $195,9 соответственно.

В то же время в Беларуси минимальная зарплата составляет 375 белорусских рублей.

Замминистра уточнил, что разрыв с Беларусью (минимальная зарплата с 1 января 2020 года – $177,74) составляет почти $22 в пользу Украины.

В евро минимальная зарплата в Украине составляет 178,75 евро, в РФ – 174,84 евро, а Беларуси – 159,29 евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168409
 
 
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Еще бы уровень жизни в Украине повысить, и не на 5 долларов.
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Если сравнить цены 13-го и 19-го годов в долларах, то можно заметить, что, например, говядина подешевела - в 13-ом ориентировочно 54,5грн = 6,82долл, на 1-е июля 19-го 128,5грн = 4,9долл, в декабре 140грн или примерно 5,9долл.
А теперь сравним мин.з\п 2013-го и на 1-е января 2020

199,4 чувствительно больше, чем 143,56, не правда ли? А 5,9 долл., это, согласитесь, заметно меньше, чем 6,82. Что является реальным ростом покупательской способности и соответственно уровня жизни.
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Вы меня простите, но этот показатель мало о чем говорит. Только о том, что в Украине ЕСВ платят с большей зп. И приводить надо не по курсу, а по покупательной способности. Есть методики приведения. Там может быть еще больше в пользу Украины, а может Беларуси.
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В п***ду вашу минималку с такими ценами и тарифами.
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Кстати хитрожопые покажите реальную минималку после уплаты налогов с нее. Ато как минималку так показываете грязными а как цену на газ и другие товары так показываете без налогов которые нужно будет еще доплатить дополнительно. Уметете манипулировать сознанием.
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В посте выше я сделал сравнение по говядине. Гугл знает ВСЁ, так что при желании можно такой же расчет сделать буквально по всем основным позициям и увидеть есть ли разница "до и после", лучше, хуже или так же можно будет жить на мин.з\п
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