 Генпрокурор Рябошапка назначил Чумака заместителем

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры.

На сайте указано, что Виктор Чумак был назначен на эту должность 2 января.

Виктор Чумак родился 5 июня 1958 года. В 1995 году закончил Киевский университет имени Шевченко по специальности "Правоведение".

Работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.

В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

Был народным депутатом 7-го (от "УДАРа" Виталия Кличко) и 8-го (от БПП) созывов.

С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.