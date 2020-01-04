 Украина будет производить "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, происходящих из Украины.

"Для определенного перечня названий винодельческой продукции, в том числе (в частности) для названий" шампанское" и" коньяк" – это 10-летний переходный период, который действует до 1 января 2026 года. Итак, это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация", – считают в "Укрвинпроме".

В корпорации отметили, что вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков.

"По оценкам специалистов, переход на новые наименования в любом случае связан с существенными финансовыми потерями для украинской винодельческой отрасли – это существенные нагрузки на предприятия", – рассказали в "Укрвинпроме".

Как сообщалось, в конце 2019 года Торгово-промышленная палата (ТПП) Украины сообщила, что прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с окончанием срока переходного периода после подписания Соглашения о Зоне свободной торговли.

Позже эта новость с сайта ТПП была изъята.