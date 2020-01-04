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 Дубинский получил в подарок от мамы три автомобиля

Народный депутат от "Слуги народа", экс-журналист канала 1+1 Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на декларацию нардепа.

27 декабря мама Дубинского Алла Березовская подарила ему три автомобиля на сумму 2,8 млн гривен – Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен.

Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину – Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.

Также в конце прошлого года нардеп купил за 0,5 млн гривен новый гараж площадью 77,2 квадратных метра.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info провели расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около $2 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168340
 
 
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"Талантливые" мамы = соучастники преступления
Если коррумпированный чиновник переписывает и распихивает наворованное на своих родителей, жен, детей и родственников, то это уже организованная преступная групировка, где родственники чиновника идут как соучастники преступления. Пора уже кончать всю эту коррупционную чушь с "талантливыми" женами - "бизнесвуменами" и сажать всех вовлеченных родственников как участников банды.
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быдло любит скорость ... или турборежим?
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