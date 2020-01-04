 Правительство готовит к запуску электронный сервис "Е-Малятко"

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Е-Малятко" объединяет 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну.

Количество необходимых документов снизится с 37 до 1. Непосредственно в роддоме можно будет получить ряд государственных услуг для родителей младенцев.

3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые воспользовались сервисом "Е-Малятко".

Вскоре услугу можно будет получить также и дома через Интернет, и в центрах предоставления административных услуг.

В течение месяца проект заработает в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.