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 Украина экспортировала рекордный объем меда

За 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала 49,73 тыс. тонн меда на суму $90,7 млн.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные Государственное фискальной службы.

Из них в ноябре – более 7 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает октябрьский показатель.

В целом объемы экспорта меда в течение января-ноября уже на 0,8% превышают показатель всего 2018.

Но в 2019 украинские пчеловоды получили выручки от продаж на 7,4% меньше, чем в 2018.

Больше всего в 2019 году украинского меда импортировала Германия – более чем на $20 млн (удельный вес – 22,8%), Польша – на $18,9 млн (удельный вес –20,8%) и Бельгия – $10,7 млн (11,8%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168330
 
 
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