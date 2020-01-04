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Все про:Нафтогаз (2019) транзит (396)

 В "Нафтогазе" подсчитали будущий доход от транзита газа

Гарантированные доходы от транзита газа из России составят $7,2 миллиарда за 5 лет.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на своей странице в Фейсбуке.

За тысячу кубометров наперед забронированных мощностей "Газпром" заплатит по меньшей мере $32.

Он подчеркнул, что плата за организацию транзита является конфиденциальной информацией, однако сами тарифы устанавливает Нацрегулятор, и они есть в открытом доступе.

"Если сравнивать с предыдущим контрактом на транзит, то важно осознавать, что прямое сравнение некорректно из-за изменения принципов. По старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем протранспортированого газа, по новому контракту — за забронированные мощности на точках входа и выхода. Как я уже писал, для Украины новый принцип более выгоден", — рассказал Витренко.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия при посредничестве Евросоюза договорились об условиях транспортировки газа сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на пять лет.

Минимально гарантированный объем транзита составит 65 млрд кубометров в 2020-м и по 40 млрд кубометров в течение следующих четырех лет.

В подписанных соглашениях речь идет именно о транзите газа. Переговоры о возобновлении прямых поставок голубого топлива из России в Украину не ведутся на государственном уровне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168329
 
 
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