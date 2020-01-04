[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.4 25.96
 Технологии, IT
  909  0
Все про:налоговая (157) электронные услуги (10)

 Налоговая запустила тестирование сервиса "пРРОсто"

Состоялся запуск бета-тестирования программного РРО "пРРОсто".

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Это бесплатный софт, разработанный Государственной налоговой службой совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчетных процедур для продавцов и потребителей.

Все желающие могут принять участие в тестировании нового налогового сервиса. Программные РРО "пРРОсто" – это бесплатный сервис от налоговой.

Записаться на бета-тест можно по ссылке https://prrosto.kmu.gov.ua/. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2020 года.

Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS.

После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

Сервис будет взаимодействовать через Интернет с сервером налоговой службы, и выполняет функции: формирование, подпись, отправка и выдачу чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168321
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВСУ Донбасс Ирак Киев Либанова Нацполиция Операция Объединенных сил Россия Смолий
 
 
 
 
 
 вверх