 На Южно-Украинской АЭС отключили третий блок из-за срабатывания защиты

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

В пресс-службе сообщили, что причины срабатывания защиты выясняются.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

"Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", — подытожили в НАЭК "Энергоатом".

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом".