 "Укрзализныця" запустит дополнительный Интерсити+ между Киевом и Львовом на праздники

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47 с остановкой на станции Коростень (01: 47-01: 48).

В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 03: 56-03: 57.

Дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 Киев-Львов-Киев также будет курсировать из Киева 4, 5 и 8 января, из Львова - 4, 7 января.