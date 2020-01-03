 Для "Сумыгаза" впервые за последние 5 лет пересмотрели тариф на распределение газа

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Регулятор утвердил тариф, который в три раза меньше себестоимости доставки газа потребителям Сумщины. Такое решение госрегулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Сумыгаз" составят 300 млн грн.

Однако, как отмечается, указанные изменения - прогресс, так как НКРЭКУ впервые за последние пять лет сдвинулась с мертвой точки вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРМ. Так как из-за замороженных с 2015 года тарифов газораспределительные компании несут убытки.

Новый тариф должен частично решить одну из главных проблем предприятия: низкий уровень заработной платы, из-за чего дефицит квалифицированных кадров составляет 10%. Однако из-за убыточности новый тариф не позволяет поднять зарплату до конкурентного уровня.

Кроме того, необоснованный тариф не позволяет АО "Сумыгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, поэтому автоматически создается финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Это может стать причиной искусственного банкротства не только операторов ГРМ, а также нового независимого оператора ГТС.

В АО "Сумыгаз" отмечают необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа, потому что разработанный НКРЭКУ проект тарифа не решает проблему наращивания долгов и нуждается в совершенствовании.