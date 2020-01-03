 Новый тариф на доставку газа для "Винницагаза" убыточный

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"С принятием нового тарифа АО "Винницагаз" ожидает решения двух главных проблем. Во-первых, поднятия уровня заработной платы, из-за которой дефицит кадров на предприятии составляет 20%. Во-вторых, погашения долгов за технологический газ. Из-за убыточного тарифа АО "Винницагаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС - АО "Укртрансгаз",- объясняет финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

Однако утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 года тариф для АО "Винницагаз" в два раза (или 114%) меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Винницагаз" составят 593,3 млн грн.

Таким образом новый тариф на распределение газа остается убыточным. Утвержденный размер тарифа не дает возможности АО "Винницагаз" поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров. С утвержденным тарифом средняя заработная плата в АО "Винницагаз" составит около 8600 грн.

Кроме того, экономически не обоснованный тариф не позволяет АО "Винницагаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРМ, но и нового независимого оператора ГТС.

АО "Винницагаз" подчеркивает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа.

Основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 781 978, 504 тыс. кубометров природного газа в год. АО "Винницагаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено более 73 млн грн.