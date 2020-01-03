 Морские порты Украины впервые за 10 лет перевалили более 1 миллиона TEU контейнеров

Об этом говорится в оперативных данных Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за весь 2019 год в портах было перевалено 1 млн и 3,5 тыс. TEU контейнеров (TEU - условная единица измерения, основанная на объеме 20 футового (6.1 метров) интермодального ISO-контейнера). Это более чем на 18% превышает объемы 2018 года.

Перевалка контейнерных грузов в Украине второй год подряд демонстрирует такой существенный рост, который в несколько раз превышает средние мировые показатели на рынке контейнерных перевозок.

"Сейчас в украинских портах успешно работает четыре частных контейнерных терминала, которые планируют развивать свои мощности и в 2020 году. Соответствующие меморандумы и соглашения подписаны между АМПУ и дочерним предприятием немецкой компании ННLА "Контейнерный терминал Одесса", а также третьей по объемам контейнерной линией в мире СMA CGM вместе с украинской компанией "Бруклин Киев", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, это дает основания рассчитывать на дальнейшее развитие контейнерных перевозок особенно за счет транзита контейнеров и включения Украины в маршруты Китайского шелкового пути и транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRASECA), первые грузы по которому начали доставляться в 2019 году.

Экспорт и импорт контейнеров в минувшем году распределился практически поровну при небольшом преимуществе импорта - 48,6% и 46,8% соответственно. Положительная динамика экспорта обеспечивается за счет увеличения контейнеризации продукции пищевой и легкой промышленности (переработка сельскохозяйственного сырья - мука, пшеница, горох; текстильные изделия). На рост импорта контейнерных грузов традиционно влияет укрепление гривни, что делает более привлекательными поставки из-за рубежа продуктов питания, техники и электроники, строительных материалов и других товаров.

Транзит контейнерных грузов пока существенно уступает в объеме импорту и экспорту и составляет лишь 46,4 тыс.TEU. Однако в 2019 году он продемонстрировал впечатляющие темы роста, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 42%.

Лидером по перевалке контейнеров в Украине является терминал ДП "КТО" в Одессе, за ним следуют еще один терминал Одесского порта - "Бруклин-Киев Порт", "ТИС-КТ" в порту "Пивденный" и "Ильичевский морской рыбный порт" в Черноморске.

В 2019 году в морские порты Украины осуществляли судозаходы 15 крупнейших судоходных компаний, на долю которых приходится 99,5% общего объема контейнеров. В тройке лидеров - Maersk Line, CMA CGM, MSC, которые обеспечивают больше половины всего контейнерного рынка Украины (53,5%).

Порты Украины включены в маршруты океанских сервисов:

1) Bosphours Express Service (BEX) - еженедельный сервис альянса Ocean Alliance с судозаходом в морской порт "Одесса";

2) ZIM Med Pacific (ZMP) - еженедельный сервис компании ZIM из Дальневосточных портов с заходом в морской порт "Одесса";

3) ECUMED - еженедельный сервис Maersk Line из Латинской Америки с заходом в морской порт "Пивденный";

4) Middle East (ME3) - еженедельный сервис компании Maersk Line, соединивший украинские порты со странами Ближнего Востока.