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 Кабмин создает платформу для трудоустройства людей с инвалидностью

Правительство Украины создает платформу для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Для поддержки людей с инвалидностью мы создаем платформу для облегчения контакта работодателя и потенциальных работников. Фокус заключается в доступности человека к рабочим местам и социально-культурным объектам", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Программой деятельности правительства предусмотрен один из приоритетов - развитие реабилитационных услуг для людей с инвалидностью и постепенное их расширение при обеспечении принципа "деньги идутт за пациентом", переходом на частичную монетизацию технических и других средств, а также повышение уровня пенсионного обеспечения.

"Человек с инвалидностью не должен быть изолированным от общества, он должна получать достойный уровень содержания и ухода. А те, кто хотят работать, и состояние здоровья позволяет, - иметь для этого все возможности", - добавила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Программой деятельности правительства четко определены важные элементы по изменению концепции и процессов проведения первичной реабилитации до установления инвалидности. Это переформатирование порядка определения групп инвалидности, внедрение IТ-систем оценки потери функциональности и автоматическое получение статуса лица с инвалидностью.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168250
 
 
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