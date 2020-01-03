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 Минэкономики отрицает влияние остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка отрицает влияние остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине в краткосрочной перспективе, но министерство разрабатывает план действий на случай такой угрозы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Решение об остановке поставок нефти из РФ в Республику Беларусь на ситуацию в Украине в ближайшее время никак не повлияет. Мы постоянно мониторим ситуацию и работаем над общим планом действий по устранению любого негативного влияния, касающегося товарооборота нефти и нефтепродуктов из РФ (прямого и опосредованного)", – прокомментировал Качка.

Как сообщалось, беларуские НПЗ – ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) и Мозырский НПЗ (Гомельская область) констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168248
 
 
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