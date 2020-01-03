 В 2020 году будет восстановлен украинский участок международного водного пути на реке Припять

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

Филиалом Дноуглубительный флот ГП "АМПУ" заключен договор на проведение дноуглубительных работ для обеспечения гарантированных габаритов судового хода на украинском участке реки Припять протяженностью 64,5 км.

Работы на Припяти в 2020 будут проходить в соответствии с Дорожной картой улучшения судоходства на реках Днепр и Припять. Работы выполнит подрядчик ООО "Соби", которое стало победителем аукциона в рамках открытых торгов в электронной системе публичных закупок ProZorro, предложив самую низкую ценовую предложение.

Общий объем ремонтного черпания составляет 100 тыс. кубометров грунта. Результатом работ будет обеспечение гарантированных габаритов судового хода (глубина - 1,6 м, ширина - 35 м; радиус закругления - 300 м) на украинском участке реки Припять общей протяженностью 64,5 км. Стоимость работ по договору составляет почти 9,9 млн грн без НДС. Все работы будут проводиться с обязательным соблюдением требований экологической безопасности.

В 2019 году специализированный филиал "Дноуглубительный флот" впервые за последние шесть лет осуществил дноуглубление на каскаде водохранилищ Днепра в объеме почти 800 тыс. кубометров.