 Украина в 2019 году увеличила импорт газа на 34,5%

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе со стороны Словакии за прошлый год поступило 9 млрд 150,6 млн кубометров газа (+41,7% к 2018 году), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн кубометров (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн кубометров (+2,1 раза).

В декабре 2019 года импорт составил 280,2 млн кубометров газа, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичным месяце 2018 года (477,6 млн кубометров).

Как сообщалось, Украина уже четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн кубометров, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд кубометров газа (-34,8% к 2017 году), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн кубометров (+21,4%), Польши – 690,1 млн кубометров (-47,1%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 ПХГ страны.