[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.67 26.24
 Макроэкономика
  716  0
Все про:Меркель (79) НАТО (78) Трамп (431) Макрон (8)

 Трамп призвал НАТО, Германию и Францию больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны больше помогать Украине.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса), они также должны больше давать Украине", - сказал Трамп.

Президент США также призвал Германию и Францию больше помогать Украине.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине)? Почему только Соединенные Штаты?", - сказал президент Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп также напомнил о коррупции в Украине, при этом похвалил президента Владимира Зеленского.

"Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Трамп.

Комментируя дело импичмента, Трамп призвал американцев прочитать расшифровку телефонного разговора с президентом Украины или спросить лично Зеленского.

"Все, что вам нужно сделать - прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины. Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления. И это все дело", - сказал Трамп.

"Дело импичмента - это ложь. Это большая жирная ложь", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168157
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Донбасс Либанова НАТО Новый год пожар Россия США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх