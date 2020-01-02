 Airbus обогнал Boeing по продажам самолетов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Европейская компания впервые с 2011 года стала крупнейшим производителем самолетов в мире после того, как в 2019 году были поставлены 863 воздушных судна.

Целевой показатель Airbus был 860 самолетов. Поставки выросли на 7,9%, с 800 самолетов в 2018 году.

В Airbus отказались комментировать цифры, которые должны быть проверены до их официальной публикации. В период с января по ноябрь Boeing поставил 345 самолетов, в основном дальнемагистральных.

Изменение в показателях двух корпораций связано с кризисом из-за Boeing 737 MAX.

Boeing с начала 2020 года приостановил производство среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX.