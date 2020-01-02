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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:ГТС (217) Нафтогаз (2018) анбандлинг (45) Оператор ГТС (26)

 "Нафтогаз" заявил о завершении анбандлинга газотранспортной системы

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о завершении процедуры отделения в самостоятельную компанию Оператора газотранспортной системы Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

Сегодня руководители АО "Укртрансгаз" и АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали акт приема-передачи, после чего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) перешло во владение МГУ", - сообщил "Нафтогаз" 1 января.

В свою очередь Оператор ГТС Украины сегодня же отдельным актом принял на баланс активы украинской ГТС от Укртрансгаза. Акт приема-передачи содержит более 47 000 единиц балансовой стоимостью более 32 млрд грн", - говорится в сообщении.

Этот акт согласовали все вовлеченные в процесс анбандлинга ГТС стороны – НАК "Нафтогаз Украины", Фонд государственного имущества, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство финансов, Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

"Это был завершающий этап процесса отделения газотранспортной системы Украины от Нафтогаза. Анбандлинг ГТС завершено вовремя, независимый оператор начал полностью самостоятельную деятельность", - заявляет "Нафтогаз".

"Нафтогаз" перестал быть акционером оператора ГТС, но становится его крупным клиентом и готов поддерживать в инициативах, направленных на развитие конкурентного и прозрачного газового рынка", – отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168150
 
 
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Какое красивое слово анбандлинг - надо было и за применение такого слова цены на газ поднять.
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