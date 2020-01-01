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Все про:КНДР (56) ядерное оружие (9) ядерная безопасность (76) Ким Чен Ын (8)

 Ким Чен Ын заявил об отказе соблюдать запрет на испытания ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", - приводит в среду его слова агентство ЦТАК.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такой мораторий - большое достижение американской дипломатии.

На такой шаг северокорейская сторона пошла на фоне начала переговорного процесса с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последние месяцы переговорный процесс буксует.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168103
 
 
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В що там друг Донні? Від плювка друга Ина утерся? Якщо так, то і від пуцина утреться.
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Классная тактика. Делать только ядер.ракеты и угрожать всему миру чтоб тебя содержали. Давали хлеб, технологии и т.д.
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