 Хорватия вступила в обязанности председателя Совета Евросоюза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Присоединившаяся к Европейскому союзу последней из 28 государств-членов (1 июля 2013 года), Хорватия впервые займет председательский пост в Совете ЕС.

Председательство в Совете ЕС меняется среди государств-членов союза каждые шесть месяцев. Хорватия приходит на смену Финляндии. В следующие шесть месяцев представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам.

Председателю Совета ЕС государствами-членами союза делегируется право возглавлять переговоры с Европейским парламентом и Еврокомиссией по согласованию законопроектов Евросоюза.

Хорватия избрала девизом своего председательства "Сильная Европа в непростом мире". Обозреватели в Брюсселе отмечают совпадение хорватского мандата с первыми месяцами работы обновленных Европейского парламента и Европейской комиссии, а также обращают внимание на приходящийся на это председательство Brexit со всеми проблемами, которые он повлечет за собой.

В конце 2019 года Хорватия обнародовала программу своего председательского мандата в Совете ЕС.

В ней отмечается, что "сильная Европа" нуждается в решении задач дальнейшего экономического развития, устранения чрезвычайной климатической ситуации, урегулирования миграции, борьбы против дезинформации и популизма.

Эти задачи в Загребе намерены решать на основе четырех приоритетов, которые обозначены следующим образом: развивающаяся Европа, взаимосвязанная Европа, защищающая Европа и влиятельная Европа.

Приоритет развивающейся Европы предусматривает сбалансированное и устойчивое развитие союза и его государств-членов. Хорватия на посту председателя Совета ЕС будет стремиться к обеспечению сбалансированного регионального развития в союзе, усилению территориальных конкурентоспособности и компетенций, борьбе против климатических изменений, защите окружающей среды, а также построению более динамичного общества.

Взаимосвязанная Европа - это цель усиления связи инфраструктур. Для достижения этой цели Хорватия предлагает укреплять единые европейские пространства транспорта, интегрированного рынка энергии, инфраструктур данных высоких качества и защиты, а также улучшать связь между гражданами союза.

Защищающая Европа - это приоритет большей безопасности для Евросоюза и его граждан, отмечается в программе Хорватии. "Усиление внутренней безопасности союза является важным для обеспечения эффективного контроля над границами и противостояния гибридным угрозам. Рациональная и устойчивая миграционная политика - это цель, которую будет защищать председательство. И, наконец, председательство намерено гарантировать защиту свобод и демократии", - говорится в документе.

Под приоритетом "влиятельная Европа" авторы программы понимают роль Евросоюза на пространстве соседства и его мировое лидерство. Хорватия намерена работать ради позиционирования ЕС "как международного игрока первого плана и как мирового партнера, действующего для защиты и продвижения европейских интересов". Согласно программе Хорватии, надежность Евросоюза выражается также в ответственном подходе к своим соседям, в частности, в том, что касается гарантии прогресса и стабильности в регионе Юго-Восточной Европы.

Кроме того, хорватское председательство планирует работу по усилению способности Евросоюза реагировать на кризисные ситуации.