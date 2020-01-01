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Все про:Нафтогаз (2016) Коболев (375) Транзит газа (311)

 Коболев оценил возможный транзит газа через Украину в 2020 году в 75 миллиардов кубометров

Транзит природного газа по территории Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, такой прогноз можно сделать на основании 90 млрд куб. м транзита в 2019 году и вычета из этого объема 15 млрд куб. м из-за ввода в работу газопровода "Турецкий поток".

Напомним, вечером 30 декабря НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года.

Как известно, 27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража об условиях транзитного контракта от 2009 года.

В свою очередь, украинская сторона взяла на себя обязательства отказаться от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд з недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

По словам представителей "Нафтогаза", контракт подписан с принципом "качай или плати". Как ранее сообщал министр энергетики Украины Алексей Оржель, согласно протоколу заседания, подписанному 20 декабря в Минске, в первый год "Газпром" берет обязательства прокачать по украинской газотранспортной системе (ГТС) 65 млрд куб. м. газа, в последующие четыре года – по 40 млрд куб. м. газа в год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168095
 
 
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