[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.65 26.18
 Корпоративные отношения
  651  1
Все про:Нафтогаз (1) Стокгольм (191) Коболев (373) Витренко Юрий (56)

 В "Нафтогазе" не ответили на вопрос о бонусах правлению за $3 млрд от "Газпрома"

В пресс-службе "Нафтогаза" не ответили на вопрос БизнесЦензор о размере бонусов, которые будут распределены после перечисления $2,92 млрд в счет выигрыша, присужденного "Нафтогазу" Стокгольмским арбитражем.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

На своем брифинге 31 декабря глава правления Андрей Коболев подтвердил информацию о том, что в 2019 году перечислил более 11 млн грн на благотворительность.

Согласно годовому отчету "Нафтогаза" за 2018 год, Коболев суммарно получил 261 млн грн менеджерского вознаграждения в 2018 году, включая оклад, премию и бонус за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, в июне 2018 года, набсовет "Нафтогаза" принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом". В 2018 году были выплачены $21 млн. остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

Оставшаяся часть суммы бонуса правлению "Нафтогаза" составляет около $25 млн. В прошлый почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В июле 2018 года в одном из своих интервью тогдашний первый вице-премьер Степан Кубив заявил, что Кабинет министров запретит выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168075
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А их уже нет.Видели новый самолёт стоящий постоянно?Угадайте кто купил,и поставил на дальнею стоянку в Жулянах.,кто уже виллу прикупил в том же районе что и г.По *Рошен*& Компания
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газпром Гончарук_Алексей Коболев Либанова Нафтогаз Новый год обмен Операция Объединенных сил Транзит газа
 
 
 
 
 
 вверх