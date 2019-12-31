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 $7,2 млрд за пять лет – минимальная сумма, гарантированная "Газпромом" за транзит, - Коболев

Минимальная гарантированная сумма выплат "Газпрома" за транзит газа по территории Украины в течении пяти лет составит $7,2 млрд. Но сумма может быть больше.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на брифинге 31 декабря, передает БизнесЦензор.

"Эта сумма в $7,2 млрд, в какой-то мере можно сказать, была прогарантирована российской стороной, как доход, который мы получим в течении ближайших пяти лет, - заявил Коболев. – Эта сумма может быть большей. И мы надеемся, что она будет большей. Потому что те объемы, которые заказаны – это минимальные объемы, которые видит "Газпром".

ПО его словам, дополнительные объемы будут транспортировать по более высоким ставкам. "Газпром" должен будет бронировать их в соответствии с европейскими правилами, когда цена транзита зависит от периода бронирования.

Напомним, вечером 30 декабря НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168061
 
 
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