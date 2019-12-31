 Бурштынская ТЭС Ахметова не снижала выработку в режиме "вынужденного простоя", - профсоюз (обновлено)

Об этом сообщается в заявлении замглавы профсоюза "Бурштынской ТЭС" Владимира Васютина, которое опубликовали "Наші Гроші", передает БизнесЦензор.

"В приказе №46 АО "ДТЭК Западэнерго" отсутствуют обстоятельства и основания, подтверждающие необходимость и факт введения простоя на Бурштынской ТЭС, так как на ТЭС не уменьшены объемы производства электрической и тепловой энергии, а на предприятии работает 7 энергоблоков. Также достаточно угля, как основного топлива Бурштынской ТЭС", - говорится в письме.

ДТЭК объявил о простое Бурштынской ТЭС в ноябре 2019 года, а 24 декабря продолжил этот режим работы до 31 марта 2020 года. На основании "вынужденного простоя" руководство станции перевело персонал на сокращенную рабочую неделю.

Простой был продолжен после того, как АМКУ 6 декабря рекомендовал "ДТЭК Западэнерго" "принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской тепловой электростанции".

В разъяснении руководства станции для сотрудников было указано, что простой, в том числе, связан с импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове (БуОс) синхронно с энергосистемой Европы. Электроэнергия из России и Беларуси не имеет доступа к Бурштынскому энергоострову, трейдеры могут импортировать электроэнергию из Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Глава парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в своем Facebook призвал Службу безопасности Украины обратить внимание на шантаж ДТЭК.

"У нас уже была ситуация, когда под лозунгом "услышьте Донбасс" были попытки выторговать себе специальные условия и чем это закончилось мы все знаем. Поэтому, по моему мнению, на такие попытки дестабилизации ситуации Служба безопасности Украины должна реагировать еще на раннем этапе. Жаль, что до сих пор у некоторых участников рынка нет понимания, что ни обман, ни шантаж, ни Ляшко не помогут сохранять монопольные сверхприбыли за счет всех украинцев", - написал Герус.

Сообщение пресс-службы ДТЭК:

В состав ДТЭК Западэнерго входит три станции – Бурштынская ТЭС (12 блоков), Добротворская ТЭС (4 блока), Ладыжинская ТЭС (6 блоков, из которых 4 в работе и 2 в консервации). При этом среднее количество блоков в работе в декабре следующее: Бурштынская ТЭС – 6,4 блока, Добротворская ТЭС – 2 блока, Ладыжинская ТЭС – 1,3 блока. Т.е. эти станции сейчас работают в половину своих мощностей.

Причины такой работы – неблагоприятные условия на рынке электроэнергии. Бурштынская ТЭС вынуждена работать в основном ночью, когда прайс-кепы и потребление низкие. В это время работа станции даже не покрывает себестоимости производства электроэнергии. Днем, когда прайс-кепы выше, отдают предпочтение импортной электроэнергии из Словакии (импортирует, в том числе, компания "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК). Как результат, в декабре 2019 против декабря 2018 производство электроэнергии Бурштынской ТЭС сократилось на 35%.

Из-за отсутствия спроса на электроэнергию и востребованности в системе, Бурштынская ТЭС и вынуждена выводить часть персонала в простой. Об этом своевременно были проинформированы местные и центральные органы власти.

Выведение части персонала в простой не означает, что вся станция выведена в простой. Оперативный персонал в простой и из простоя выводится исходя из загрузки блоков. В постоянном простое работники КТЦ БуТЭС не находятся вообще. Станция обеспечивает наличие персонала для обслуживания блоков, которые находятся в работе.

В соответствии с КЗоТ и коллективными договорами, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется 2/3 оклада. Несмотря на простой, энергетики продолжат получать постоянный доход и сохранять рабочий стаж.

Частичный простой персонала не повлияет на энерго- и теплоснабжение регионов.