 РФ и Беларусь не договорились о поставках газа с 1 января, - Кремль

Об заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, передает БизнесЦензор со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности. Вчера имело место весьма обстоятельная беседа президентов России и Беларуси, обсуждались и вопросы интеграции, а также газовые и нефтяные вопросы. Пока договоренностей достигнуть не удалось", - сказал Песков.

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Беларусь, а также вопросы поставок и транзита газа. Нынешнее газовое соглашение между Москвой и Минском должно прекратить свое действие с 1 января 2020 года.

Как сообщал БЦ, в последние годы у руководств РФ и Беларуси натянутые отношения из-за того, что Кремль стремится подтолкнуть Беларусь к созданию так называемого "союзного государства", что, по сути, будет означать потери суверенитета.