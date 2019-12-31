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 В Украине закрыты 5,3 тысячи нелегальных игровых заведений, - Гончарук

За один день в Украине было закрыто боле 5300 нелегальных игровых заведений.

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Facebook 31 декабря, передает БизнесЦензор.

"Нелегальный бизнес приносит нашей стране серьезные убытки. Так, за один день нам удалось закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины", - написал Гончарук.

Напомним, 20 декабря Кабинет министров принял решение о закрытии игорных заведений, которые работают в Украине под видом лотерей.

Как сообщал БизнесЦензор, Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд. Бюджет на 2018 год предусматривает поступление 1,9 млрд грн за счет реализации лотерейных лицензий.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168055
 
 
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