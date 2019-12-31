 Глава УЗ Кравцов сообщил об отставке в связи с переходом на другую должность в госсекторе

Об этом сообщается на сайте УЗ, передает БизнесЦензор.

"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании Наблюдательного Совета относительно прекращения контракта в связи с переходом на работу в публичный государственный сектор, я уверен, что железнодорожная семья осталась близкой мене", -сказано в сообщении на сайте УЗ.

"В последнее время точилось много разговоров относительно конфликта УЗ и Мининфраструктуры. Но мы командные игроки с единой важной целью – улучшение состояния УЗ. А это делает невозомжными любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям", - говорится на сайте УЗ.

Как известно, еще в середине ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил о возможной смене руководства УЗ.