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Все про:Газпром (1456) контракт (97) Нафтогаз (1) Транзит газа (308)

 "Нафтогаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на транзит российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер 30 декабря подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года.

Об этом в своем Facebook сообщил Юрий Витренко, передает БизнесЦензор.

"Подписали контракт на транзит- написал Витренко. - Я подписал в Вене в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования Правления и Наблюдательного совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно".

Кроме контракта на транзит газа, подписано соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже.

Как известно, 27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража об условиях транзитного контракта от 2009 года.

В свою очередь, украинская сторона взяла на себя обязательства отказаться от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд з недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

По словам Витренко, контракт подписан с принципом "качай или плати". Как ранее сообщал министр энергетики Украины Алексей Оржель, согласно протоколу заседания, подписанному 20 декабря в Минске, в первый год "Газпром" берет обязательства прокачать по украинской газотранспортной системе (ГТС) 65 млрд куб. м. газа, в последующие четыре года – по 40 млрд куб. м. газа в год.

Схема транзита предполагает контракт между "Газпромом" и "Натфогазом", который, в свою очередь, закажет услуги трансопртировку и ООО "Оператор ГТС Украины".

Согласно сообщения НАК "Нафтогаз" в пакет соглашений входят:

  1. Межоператорское соглашение между ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).
  2. Договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.
  3. Мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом", согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Все три соглашения подписаны в рамках выполнения протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 декабря при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также "Нафтогаза", ОГТСУ и "Газпрома".

Переговоры о подписании транзитного контракта длились последние четыре дня – с 27 по 30 декабря.

"Нафтогаз" отмечает заинтересованность "Газпрома" в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей.

Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы "Нафтогаз" против Российской Федерации относительно захваченных активов группы в АР Крым.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168029
 
   
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Нафиг он кому нужен, кроме Коломойского?
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Какая цена за транзит 1000 кубов газа на 100 км. по нашей территории? и на сколько она отличается от текущих ставок на транзит европейских магистральных операторов например Словакии или Польши? хочу видеть суть...
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Победа!
ПаРаша и так должна была пойти на транзит через Украину, поскольку даже в случае запуска СП-2 невозможна прокачка законтрактованного количества газа. Почему, спросят зедебилы. Да потому, что законодательство ЕС запрещает качать/покупать более 50% из одного источника.
Зе-тупорылая шобла одержала победу, подарив ПаРаше в догонку еще 19 млрд баксов.
Все продумано. Психологически: теперь зе-дебилы не будут вякать не то что за малые зарплаты, пенсии, здравохранение, за восстановление и выплаты даунбасовцам (бабки сами отдали), так еще и с восторгом дальше будут жевать дерьмо путлера-зеле-каломойского...
Поделом, вы сделали и заслужили это вместе.
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