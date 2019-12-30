 "Нафтогаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на транзит российского газа

Об этом в своем Facebook сообщил Юрий Витренко, передает БизнесЦензор.

"Подписали контракт на транзит- написал Витренко. - Я подписал в Вене в 14:30, а глава "Газпрома" Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования Правления и Наблюдательного совета "Нафтогаза", а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно".

Кроме контракта на транзит газа, подписано соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже.

Как известно, 27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража об условиях транзитного контракта от 2009 года.

В свою очередь, украинская сторона взяла на себя обязательства отказаться от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд з недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

По словам Витренко, контракт подписан с принципом "качай или плати". Как ранее сообщал министр энергетики Украины Алексей Оржель, согласно протоколу заседания, подписанному 20 декабря в Минске, в первый год "Газпром" берет обязательства прокачать по украинской газотранспортной системе (ГТС) 65 млрд куб. м. газа, в последующие четыре года – по 40 млрд куб. м. газа в год.

Схема транзита предполагает контракт между "Газпромом" и "Натфогазом", который, в свою очередь, закажет услуги трансопртировку и ООО "Оператор ГТС Украины".

Согласно сообщения НАК "Нафтогаз" в пакет соглашений входят:

Межоператорское соглашение между ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement). Договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет. Мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом", согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Все три соглашения подписаны в рамках выполнения протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 декабря при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также "Нафтогаза", ОГТСУ и "Газпрома".

Переговоры о подписании транзитного контракта длились последние четыре дня – с 27 по 30 декабря.

"Нафтогаз" отмечает заинтересованность "Газпрома" в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей.

Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы "Нафтогаз" против Российской Федерации относительно захваченных активов группы в АР Крым.