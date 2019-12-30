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 "Нафтогаз" запустит информационный онлайн-штаб по газовым переговорам

НАК "Нафтогаз Украины" запустит на своей странице в Facebook посвященную газовым переговорам онлайн-трансляцию.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действия всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в Газовом информационном центре. Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей "Нафтогаза", "Оператора газотранспортной системы Украины", ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3168002
 
 
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