 Поиск Google разрешил добавлять фильмы и сериалы в коллекцию для дальнейшего просмотра

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Первая из них предназначена для хранения фильмов и сериалов, которые пользователь хотел бы посмотреть, а вторая – для уже просмотренных картин и шоу.

Если для данного поискового запроса имеется соответствующий материал на YouTube или Google Play Фильмы, карточка также будет содержать кнопки Watch now с указанием цены и ссылкой прямо на нужную страницу на платформе. Если же этот фильм сейчас демонстрируется в кинотеатрах, то вместо кнопки Watch now показывается другая кнопка – Get tickets. Она ведет на вкладку с расписанием показов.

При добавлении названий фильмов и сериалов в список Watchlist, там хранятся обложки добавленных материалов. Когда у пользователя появляется желание и время для просмотра, он может прямо отсюда активировать просмотр.

Данная функция была запущена пока что доступна не всем пользователям. Она работает в приложении Google для платформ Android и iOS, а также при поиске через веб-интерфейс на мобильных устройствах.