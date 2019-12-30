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 Поиск Google разрешил добавлять фильмы и сериалы в коллекцию для дальнейшего просмотра

Компания Google очередной раз улучшила работу своего поискового сервиса и добавила новую функцию для поклонников фильмов и сериалов. Так, для страницы результатов поиска на мобильных устройствах была добавлена новая карточка, которая позволяет добавлять названия фильмов и сериалов в коллекции Watchlist и Watched.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Первая из них предназначена для хранения фильмов и сериалов, которые пользователь хотел бы посмотреть, а вторая – для уже просмотренных картин и шоу.

Поиск Google разрешил добавлять фильмы и сериалы в коллекцию для дальнейшего просмотра 01

Если для данного поискового запроса имеется соответствующий материал на YouTube или Google Play Фильмы, карточка также будет содержать кнопки Watch now с указанием цены и ссылкой прямо на нужную страницу на платформе. Если же этот фильм сейчас демонстрируется в кинотеатрах, то вместо кнопки Watch now показывается другая кнопка – Get tickets. Она ведет на вкладку с расписанием показов.

При добавлении названий фильмов и сериалов в список Watchlist, там хранятся обложки добавленных материалов. Когда у пользователя появляется желание и время для просмотра, он может прямо отсюда активировать просмотр.

Поиск Google разрешил добавлять фильмы и сериалы в коллекцию для дальнейшего просмотра 02

Данная функция была запущена пока что доступна не всем пользователям. Она работает в приложении Google для платформ Android и iOS, а также при поиске через веб-интерфейс на мобильных устройствах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167993
 
 
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