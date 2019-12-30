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Все про:газопровод (665) санкции (1326) строительство (1307) Северный поток (540)

 Allseas исключила возвращение к работе над "Северным потоком-2"

Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку "Северного потока-2", приостановленную из-за санкций США.

Об этом сообщили в компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Ранее министр энергетики России Александр Новак допускал возможность возвращения швейцарцев к работе над российским трубопроводом.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - ответили на запрос агентств в Allseas.

Как сообщалось, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, содержащий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Незадолго перед этим швейцарская компания Allseas приостановила работы по газопроводу "Северный поток-2" до разъяснения американскими властями введенных США санкций.

Аналитическое издание S&P Global Platts допускает, что к достройке трубопровода "Северный поток-2" могут быть привлечены российские компании и суда, однако они не успеют завершить строительство в короткие сроки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167992
 
 
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