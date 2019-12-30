 "Укрзализныця" планирует купить 40 локомотивов General Electric в 2020 году

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

По словам Криклия, существует неотложная задача обновить подвижной состав "Укрзализныци", и это надо сделать на выгодных и приемлемых для Украины условиях.

Министерство инфраструктуры Украины, "Укрзализныця" и компания Wabtec (GE Transportation) 30 декабря подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC корпорации General Electric и предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.

"Справедливая стоимость локомотивов и условия финансирования договора поставки - это ключевые вопросы, которые определяют дальнейшее сотрудничество с компанией Wabtec. "Укрзализныця" с марта 2019 находилась в переговорном процессе по сервисному обслуживанию поставленных ранее локомотивов и его стоимости. Моей задачей было ускорить эти процессы, вместе с тем, обеспечить максимально выгодные для Украины условия. Сейчас General Electric вместе с финансовыми партнерами представили нам условия, которые мы считаем приемлемыми. Мы финализируем согласование этих условий, затем начнется подготовка проектной документации. Также важным моментом является расширение локализации производства в Украине. Об этом мы также ведем переговоры", - заявил Криклий.

23 февраля 2018 был подписан договор поставки тепловозов между АО "Укрэксимбанк" и GE и договор финансового лизинга между ОАО "Укрзализныця" и АО "Укрэксимбанк" по 30 тепловозов производства GE. На первом этапе стратегического сотрудничества General Electric впервые была осуществлена ​​локализация в Украине железнодорожной тяги - уровень локализации составил около 10%. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" организовал и обеспечил процесс дооснащения тепловозов оборудованием в соответствии с технологиями и конструкторской документации производителя.