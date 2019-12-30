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 Состояние 500 богатейших людей мира выросло на $1,2 триллиона за год, – Bloomberg

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2019 году на $1,2 трлн (25%) и составило $5,9 трлн.

Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Лидером роста стал французский бизнесмен Бернар Арно (владелец брендов Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon), который за год прибавил к своему состоянию $36,5 млрд. Благодаря этому он стал третьим богатейшим человеком в мире. Самый богатый человек - основатель Amazon Джефф Безос потерял почти $9 млрд, но это связано с его разводом с женой. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс прибавил $22,7 млрд. 

Топ-5 богатейших людей в мире выглядит так:

  • Джефф Безос - $116 млрд (-$8,75 млрд);
  • Билл Гейтс - $113 млрд (+$23,1 млрд);
  • Бернар Арно - $106 млрд (+$37,7 млрд);
  • Уоррен Баффет - $89,1 млрд (+$5.26 млрд);
  • Марк Цукерберг - $79.4 млрд (+$27.4 млрд).
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167952
 
 
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