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 Италия объявила о приостановке действия лицензии лоукостера Ernest Airlines

Авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявили о приостановке действия лицензии лоукоста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в нолвогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой.

Приостановка лицензии обосновывается регулятором регламентом №1008 от 2008 года, который содержит общие правила предоставления авиационных услуг в пределах ЕС.

В ENAC добавили, что если Ernest Airlines предоставит необходимые гарантии, предусмотренные правилами ЕС, приостановка действия лицензии может быть отменена.

В Ernest Airlines сообщили, что сейчас идет работа с итальянскими авиационными властями и учредителями для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановке лицензии.

Лоукост является крупнейшим игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включает четыре направления из Киева, четыре из Львова, одно из Одессы и два из Харькова.

В ноябре 2019 года аэропорт "Киев" на сутки останавливал обслуживание Ernest Airlines, объяснив это наличием долгов, однако позже стороны урегулировали спорный вопрос.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167950
 
 
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