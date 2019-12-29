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Все про:сигареты (142) табак (100) Антимонопольный комитет (805) Кауфман (30)

 Табачный дистрибьютор "Тедис" выиграл суд у Антимонопольного комитета

Крупнейший дистрибьютор табачной продукции компания "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет (АМКУ). Об этом говорится в решении Верховного суда от 12 декабря.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в пресс-службе "Тедис", компания оспаривала решение АМКУ от 20.11.2018 г. №641-р "О пересмотре решений №701-р, 702-р, 703-р, 704-р". Этим решением регулятор отменил собственные разрешения "Тедису" на концентрацию, выданные в 2011 году.

Верховный суд согласился с доводами "Тедиса" о том, что оспариваемое решение АМКУ является противоправным, принятым при неправильном применением норм закона о защите экономической конкуренции и без доказательств оснований для отмены собственных решений от 2011 года.

В декабре 2017 года АМКУ признал компанию "Тедис Украина" монополистом и оштрафовал на 430 млн грн.

В октябре 2019-го АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на "Тедис" и четырех крупнейших производителей сигарет за сговор, в результате которого "Тедис" монополизировал рынок дистрибуции табачный изделий. Производители заявили о намерении обжаловать штраф в суде.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167885
 
 
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