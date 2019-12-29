 В Вене продолжаются газовые переговоры Украины и РФ

Об этом Макогон написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры", - написал Макогон.

Как сообщалось, на минувшей неделе Украина и Россия согласовали предварительные условия продолжения транзита российского газа в Европу после 1 января 2020 года.

Достигнутые соглашения предусматривают подписание нового контракта на транзит российского газа с 1 января 2020 года по европейским правилам сроком на 5 лет с возможностью его продления еще на 10 лет. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год его действия составят 65 млрд кубометров и по 40 млрд куб. м в следующие 4 года.

Кроме того, "Газпром" выплатит НАК "Нафтогаз Украины" почти $3 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.В свою очередь "Нафтогаз" отзовет международные газовые иски против "Газпрома".

Пакетное соглашение предусматривает возможность прямых поставок газа российским "Газпромом" в Украину, однако не содаржит конкретных договоренностей в этом вопросе.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству вопросов в споре с "Газпромом".

Так, суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере $4,63 млрд. С учетом зачисления в счет этой суммы долга за поставленный в Украину в 2014-2015 годах российский газ "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" около $2,56 млрд.