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 Зеленский подписал закон о добыче янтаря

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса добычи янтаря" № 402-IX.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Закон регулирует отношения относительно пользования недрами с целью добычи янтаря и направлен на пресечение незаконной добычи, а также на создание благоприятных условий для развития в Украине янтарной промышленности, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей среды при добыче и рекультивации нарушенных земель", – говорится в сообщении.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря". В тот же день парламент принял в первом чтении законопроект о снижении размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167877
 
 
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