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Все про:Кабмин (3768) Янчук (6) АРМА (23)

 Кабмин окончательно уволил Янчука с должности главы АРМА

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Обязанности главы ведомства выполняет Виталий Сигидин.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 21 ноября пресс-служба правительства сообщила, что Кабмин отстранит Антона Янчука от выполнения обязанностей главы АРМА из-за срыва отопительного сезона выбранным АРМА управителем ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине.

При этом прес-служба Кабмина изначально ошибочно сообщила, что Янчук уже отстранен.

Повторная новость о его отстранении и назначении и.о. главы АРМА Виталия Сигидина появилась 12 декабря.

Кабмин назначил Янчука председателем АРМА в декабре 2016 года. До этого он работал заместителем министра юстиции Павла Петренко, в 2008-2013 годах был старшим юристом ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", владельцем которой был сам Павел Петренко до назначения министром.

У этой же фирмы он, уже будучи министром арендовал автомобиль.

При этом, смена правительства и отставка Павла Петренко с должности министра по результатам парламентских выборов 2019 года не привела к автоматической отставке Антона Янчука из АРМА, поскольку согласно закону он назначен на должность в 2016 году сроком на пять лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167831
 
 
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