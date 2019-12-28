[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.72 26.27
 Транспорт
  148  0
Все про:Ужгород (46) Укрзализныця (2562) военнослужащие (63)

 Зал ожидания для военнослужащих начал работать в Ужгороде

В декабре открыт еще один зал ожидания для военнослужащих – на железнодорожном вокзале Ужгорода. В целом, такие помещения уже работают на 10 вокзалах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ), передает БизнесЦензор.

Для комфорта посетителей здесь есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, кофеваркой и чайником.

Первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Аналогичные залы уже работают во Львове и Одессе, Днепре, Харькове, Мариуполе, Виннице, Николаеве и Херсоне.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников Операции объединенных сил) при наличии удостоверения, удостоверяющего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167826
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беркут ВР Зеленский Кабмин Либанова пленные преступления против Майдана Рябошапка Руслан суд
 
 
 
 
 
 вверх