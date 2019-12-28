[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.72 26.27
 Аграрный рынок
  445  0
Материалы по теме:
Все про:Минэкономразвития (947) Милованов Тимофей (76) рынок земли (47)

 Аграрный комитет Рады подготовил законопроект о рынке земли ко второму чтению

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений 28 декабря рассмотрел все поправки и утвердил ко второму чтению окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщил в своем Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор.

"Сегодня аграрный комитет рассмотрел все поправки и утвердил ко второму чтению окончательную версию законопроекта о рынке земли - 2178-10", - написал Милованов.

По его словам, в последнюю версию внесены такие изменения:

  1. Покупать земельные участки смогут граждане Украины, государство, местные общины, украинские предприятия, основанные украинцами;
  2. Устанавливается лимит по концентрации земли в одни руки - не более 10 000 гектар;
  3. Вопросы доступа иностранцев к земле решать только украинцы на референдуме;
  4. У банков будет возможность кредитовать и получать в залог земельный участок. В случае перехода участка в собственность банка, земельный участок должен быть продан в течение двух лет;
  5. Стоимость земельного участка будет не ниже нормативно-денежной оценки, установленной государством.

Напомним, 17 декабря, при рассмотрении законопроекта о рынке земли, Верховная рада была заблокирована. А перед произошли столкновения Национальной полиции с активистами общественного движения "Национальный корпус", который пытались разбить под радой палаточный лагерь в знак протеста против продажи земли иностранцам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167823
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Беркут ВР Зеленский Кабмин Либанова пленные преступления против Майдана Рябошапка Руслан суд
 
 
 
 
 
 вверх