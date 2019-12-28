 Кабмин уволил с должности замминистра экономики Метелеву, которая занималась аграрным сектором

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уволить Метелеву Инну Дмитриевну с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласно поданному заявлению", – указано в документе.

Метелева до назначения на эту должность была директором британской инвестгрупы CharterHouse Corporate Partners в Украине.

В Минэкономики она отвечала за развитие аграрного и продовольственного рынка, инновационно-инвестиционное развитие сферы агропромышленного производства, сотрудничество с международными организациями по вопросам привлечения международной технической помощи в АПК.