 Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове впервые упала ниже цены Объединенной энергосистемы

Об этом говорится на сайте ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Как известно, ранее цена электроэнергии в торговой зоне Бурштынского энергоострова всегда была выше цен в торговой зоне ОЭС Украины.

Это связано с тем, что 90% электроэнергии в БуОс вырабатывает одна Бурштынская ТЭС, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Как сообщал БизнесЦензор, с момента запуска оптового рынка электроэнергии, средневзвешенная цена в БуОс в разные периоды была выше цен в ОЭС Украины на 13%-60%.

В связи с этим, в октябре Антимонопольный комитет (АМКУ) открыл антимонопольное расследование против злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" в торговой зоне БуОс.

Бурштынский энергоостров - от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой. ОЭС Украины работает синхронно со странами бывшего СССР: РФ, Беларусь, Молдова.