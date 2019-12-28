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 Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове впервые упала ниже цены Объединенной энергосистемы

Средневзвешенная цена электроэнергии "на рынке на сутки вперед" (РСВ) в торговой зоне Борштынского острова (БуОс) 29 декабря составила 1 131,3 грн/Мвт-ч, в то время как этот показатель в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины составил 1 196,52 грн/Мвт-ч, или почти на 5% выше.

Об этом говорится на сайте ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Как известно, ранее цена электроэнергии в торговой зоне Бурштынского энергоострова всегда была выше цен в торговой зоне ОЭС Украины.

Это связано с тем, что 90% электроэнергии в БуОс вырабатывает одна Бурштынская ТЭС, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Как сообщал БизнесЦензор, с момента запуска оптового рынка электроэнергии, средневзвешенная цена в БуОс в разные периоды была выше цен в ОЭС Украины на 13%-60%.

В связи с этим, в октябре Антимонопольный комитет (АМКУ) открыл антимонопольное расследование против злоупотребления монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" в торговой зоне БуОс.

Бурштынский энергоостров - от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой. ОЭС Украины работает синхронно со странами бывшего СССР: РФ, Беларусь, Молдова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167817
 
 
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