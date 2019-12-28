 Кабмин одобрил мировое соглашение с "Газпромом" об отмене штрафа АМКУ

Об этом говорится в распоряжении №1372, которое опубликовало правительство, передает БизнесЦензор.
Документ состоит из двух пунктов:
- Одобрить проект Мирового соглашения по иску "Газпрома" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10.
- Уполномочить министра юстиции Дениса Малюська на подписание Мирового соглашения.
Как сообщает собеседник БЦ в "Нафтогазе", распоряжение лишает Украину права требовать штраф от "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.
Документ принят согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.
Согласно им, "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" долг в исполнение решения Стокгольмского арбитража в размере $2,9 млрд и подписать контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.
27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд.
В свою очередь, украинская сторона взяла на себя обязательства отказаться от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд з недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.
Решение о взыскании штрафа с "Газпрома" было принято Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в январе 2016 года.
АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,97 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.
В последующем к штрафу была прибавлена пеня за несвоевременную оплату.
Надо говорить прямо и не вилять хвостом как просящая корку хлеба собака. Украина не может остаться без транзита от того же монополиста или остаться с транзитом в 15 миллиардов кубов в год - это 1,25 миллиарда кубов в месяц. Такой незначительный транзит не сможет в зимние месяцы создавать давление во всех газораспределительных трубах областей и центральных магистраляхю Собственный газ, который в месяц добывается тоже 1, 25 миллиарда кубов принадлежит по лицензии не резидентам и выводится за границу , Правительство слишком слабо, чтобы изменить положение по внутренней добыче, поэтому и реверс с западных хранилищ нельзя организовать, поскольку именитые нерезиденты вывозят украинский газ по своим лицензиям в противоположном направлении.
А Газпром заплатил 2,9 миллиарда, чтобы было чем отдавать Украине за долг в 3 миллиарда по евробондам но отхватил с Крыма не только 2 морские платформы добычи нефти и газа, которые Украина выкупила у Европы, но и получил готовые рабочие скважины Черноморгаза , а также разведанные энергетические ресурсы в Крыму. Говорить, что любой европейский суд никогда не признал монополию Газпрома в чужой стране - бессмысленно для ретивой власти и ее слуг. А вот 7 миллиардов вполне могли бы и признать за потерю украинских интересов при оккупации. Только такие иски предъявляются государству, а не предприятию, хотя и государственному. Теперь после подписанных локументов и к государству Украина не сможет предъявить иск за аннексию украинских территорий, поскольку подобный иск Газпрому вошел в договора как уступки Украины. Кроме того, Украина должна заплатить за коммунальные по непризнанным республикам - а это тоже миллиарды уже гривен.
Важно , все же, что нашли общие интересы Россия и Украина и в Украине будет газ. А у вас?