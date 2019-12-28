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 За пять месяцев импорт электроэнергии из РФ составил 0,4% от общего потребления – "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

За пять месяцев с начала работы нового рынка электроэнергии (июль-ноябрь 2019 года) в целом в энергосистему Украины поступило 62,14 млн МВт-ч электроэнергии, из них 59,94 млн МВт-ч выработали украинские электростанции, а на импорт пришлось 2,2 млн МВт-ч. Таким образом доля импорта составляет 3,5% от общего объема электроэнергии, поступившей в электросети Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оператора систем поставки электроэнергии НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор

Импорт в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, которая синхронизирована с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, составил 1,06 млн МВт-ч, или 1,7% от общего поступления электроэнергии в сеть.

При этом из России – 0,26 млн МВт-ч или 0,4%, а из Беларуси – 0,8 млн МВт-ч или 1,3%.

В торговой зоне "острова Бурштынской ТЭС" импорт составил 1,14 млн МВт-ч, или 1,8% от общего поступления электроэнергии в сеть.

Из Словакии – 0,74 млн МВт-ч (1,2%), из Венгрии – 0,4 млн МВт-ч (0,7%), Румынии - 1,5 тыс. МВт-ч (менее 0,002%).

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что в ноябре 2019 года импорт электроэнергии в Украину впервые превысил экспорт электроэнергии. Импорт был больше экспорта на 5%.

За пять месяцев импорт электроэнергии из РФ составил 0,4% от общего потребления – Укрэнерго 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167808
 
 
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