 Задолженность за газ жителей Ривненщины выросла на 38%

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ривнегаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 декабря 2019 на 38% выросла задолженность потребителей газа Ривненской области за потребленные услуги по газоснабжению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Ривнегаз Сбыт" разослал почти 19 тыс. Письменных предупреждений должникам о прекращении газоснабжения в случае непогашения долга.

В соответствии с Правилами поставки природного газа, в случае, если после получения предупреждения отсутствует реакция должника, газопоставляющая компания вынуждена предоставить оператору ГРМ поручение об отключении газа и взыскания долга в судебном порядке.

По состоянию на 27 декабря 2019 года было дано поручение на прекращение подачи газа клиентам-должникам на общую сумму 101 млн грн. Отключены от системы газоснабжения 1,3 тыс. должников.

Сейчас от 500 до 2 тысяч грн должны более 167 тыс. потребителей Ривненщины. Долг более 2000 грн у около 13 тыс. клиентов.

"Мы постоянно обращаемся к нашим потребителям с просьбой оплатить долги за потребленные услуги. Особенно информируем перед началом отопительного периода, чтобы человек, при наличии оснований, гарантированно получал государственную помощь и избежал прекращения газоснабжения, - говорит директор ООО "Ривнегаз Сбыт" Леонид Кошельник. - В случае необходимости, нужно заключить договор о реструктуризации имеющейся задолженности. Однако если реакции нет и все рычаги влияния исчерпаны, компания вынуждена прибегать к крайним мерам и давать поручения оператору ГРМ на отключение от газоснабжения. Это предусмотрено действующим законодательством".

Если потребители отключены за долги, повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только при стопроцентном погашении задолженности и уплаты всех расходов, связанных с прекращением-восстановлением подачи газа.

Кроме того, при наличии долга перед поставщиком услуг более месяца, потребитель в соответствии с законодательством, может быть лишен государственной помощи – субсидии.